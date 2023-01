Dois são presos por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e maus-tratos

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Ponta Porã (DAM) com apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), prenderam em flagrante dois homens por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, instrumentos destinados à fabricação de drogas e maus tratos de animais.

A prisão ocorreu na tarde dessa quinta-feira (05).

A ação conjunta decorreu de investigação por violência doméstica e familiar contra à mulher, tendo um homem de 38 anos, estava perseguindo e ameaçando de morte sua ex-companheira.

A vítima, temendo por sua integridade física, afirmou que o autor, além de possuir armas de fogo, não aceitava o fim do relacionamento e dizia que a “encheria de tiros”.

Dessa forma, a autoridade policial representou pela busca e apreensão, a qual foi judicialmente deferida.

No local, a equipe policial apreendeu 01 pistola Glock G17 com carregador, 01 revolver .38 taurus, 01 espingarda carabina .44, 06 munições calibre .38, 03 munições calibre .9mm, 14 munições calibre .380, 13 munições calibre .44, 01 pistola de air soft com 02 carregadores e imediatamente deu voz de prisão em flagrante aos envolvidos J.S.R. e V.F.M., de 34 anos, que foram conduzidos até a sede da Delegacia de Atendimento à Mulher de Ponta Porã para as providências cabíveis.