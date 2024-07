Assaltantes são presos por roubo em posto de combustível em Anastácio

Focas usadas no crime / Divulgação

Dois homens, de 25 e 40 anos, foram presos pela Polícia Militar pelo roubo de um cliente em um posto de combustível em Anastácio, na madrugada do último sábado, dia 6. A dupla foi detida horas após o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM iniciou rondas na região e localizou os suspeitos. Ao perceberem a aproximação da viatura, os indivíduos descartaram as armas, um facão e uma faca, próximas ao local.

Os frentistas do posto confirmaram que os suspeitos foram os responsáveis pelo assalto, que ocorreu no pátio do estabelecimento. Durante a revista pessoal, foi encontrado com um deles uma cédula de R$ 50, proveniente do roubo realizado sob grave ameaça a um cliente. Os funcionários do posto acionaram imediatamente a polícia.

Na Delegacia de Polícia, foi apresentado o vídeo da ação criminosa pelos frentistas. A vítima identificada não pôde prestar depoimento inicialmente, pois estava fora da cidade, conforme informado por seus familiares.