Dois são presos por tráfico de drogas em operação em Maracaju

Polícia Civil de Maracaju / Divulgação

Uma ação da equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos por tráfico de drogas, na tarde da última terça-feira (2), em um endereço já conhecido por funcionar como ponto de venda de entorpecentes.

Os investigadores realizaram uma campana no local, onde constataram intensa movimentação de pessoas, típica de ponto de venda de drogas. A situação já havia sido registrada anteriormente em Boletim de Ocorrência, após a abordagem de um usuário que admitiu ter comprado entorpecente naquele endereço.

Diante da suspeita de crime permanente, os agentes aguardaram o momento oportuno para a abordagem. Um dos suspeitos, ao notar a aproximação dos policiais, tentou fugir para o interior do imóvel, mas foi alcançado e abordado. Com ele, foi encontrada uma porção de crack.

Durante as buscas na residência, alugada pelo suspeito, os policiais encontraram 60 porções da mesma droga, já embaladas para venda, próximas aos seus pertences. Uma segunda pessoa, do sexo feminino, que também estava na casa, carregava uma porção maior de crack dentro de suas vestes.

Segundo relato informal prestado à equipe, a jovem afirmou que escondia a droga em local íntimo a pedido do outro suspeito, com o objetivo de evitar que fosse localizada pela polícia durante eventuais abordagens.

Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, acompanhados de uma testemunha, para a lavratura dos procedimentos legais. Eles foram indiciados por tráfico de drogas e aguardam audiência de custódia.

A Polícia Civil de Maracaju reforça à população a importância das denúncias anônimas, que podem ser feitas via WhatsApp pelo número (67) 9.9663-3977, com garantia total de sigilo.

