Acessibilidade

03 de Setembro de 2025 • 22:41

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Dois são presos por tráfico de drogas em operação em Maracaju

Ação ocorreu após monitoramento de endereço denunciado como ponto de venda de entorpecentes

Redação

Publicado em 03/09/2025 às 20:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Polícia Civil de Maracaju / Divulgação

Uma ação da equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos por tráfico de drogas, na tarde da última terça-feira (2), em um endereço já conhecido por funcionar como ponto de venda de entorpecentes.

Os investigadores realizaram uma campana no local, onde constataram intensa movimentação de pessoas, típica de ponto de venda de drogas. A situação já havia sido registrada anteriormente em Boletim de Ocorrência, após a abordagem de um usuário que admitiu ter comprado entorpecente naquele endereço.

Diante da suspeita de crime permanente, os agentes aguardaram o momento oportuno para a abordagem. Um dos suspeitos, ao notar a aproximação dos policiais, tentou fugir para o interior do imóvel, mas foi alcançado e abordado. Com ele, foi encontrada uma porção de crack.

Durante as buscas na residência, alugada pelo suspeito, os policiais encontraram 60 porções da mesma droga, já embaladas para venda, próximas aos seus pertences. Uma segunda pessoa, do sexo feminino, que também estava na casa, carregava uma porção maior de crack dentro de suas vestes.

Segundo relato informal prestado à equipe, a jovem afirmou que escondia a droga em local íntimo a pedido do outro suspeito, com o objetivo de evitar que fosse localizada pela polícia durante eventuais abordagens.

Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, acompanhados de uma testemunha, para a lavratura dos procedimentos legais. Eles foram indiciados por tráfico de drogas e aguardam audiência de custódia.

A Polícia Civil de Maracaju reforça à população a importância das denúncias anônimas, que podem ser feitas via WhatsApp pelo número (67) 9.9663-3977, com garantia total de sigilo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!  

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!  

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!  

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:  

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Polícia

Mulher é resgatada de cárcere privado em fazenda no Pantanal

Polícia

Suspeito de estuprar menino e aliciar crianças é preso em Campo Grande

Policial

Carne imprópria para consumo é encontrada em açougue de Terenos

O estabelecimento foi interditado até que as irregularidades sejam regularizadas

Polícia

Pitbull ataca idoso em Corumbá e dono do animal é levado à delegacia

Publicidade

Polícia

Homem sofre graves ferimentos após ataque de pit bull em Corumbá

ÚLTIMAS

Solidariedade

Pintor de Aquidauana cria rifa para custear tratamento após grave acidente

Afastado do trabalho há três meses, Gustavo Duarte busca apoio da comunidade com venda de rifas no valor de R$ 10

Ciência

Planetário leva inovação ao ensino de Geografia no Pantanal

Foram explorados conceitos como rotação, que explica a sucessão dos dias e noites, e translação, responsável pelo ciclo anual e pelas estações do ano

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo