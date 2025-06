Dois suspeitos de envolvimento de assassinato são presos em Miranda

Delegacia de Miranda / PCMS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu dois homens suspeitos de envolvimento na morte de Jonas Alves de Moraes Junior, de 35 anos, assassinado em 15 de outubro de 2024, na cidade de Miranda. A ação faz parte da investigação conduzida pela Delegacia de Miranda, com apoio da 1ª Delegacia de Aquidauana.

Na noite da última quarta-feira, 25, um homem de 32 anos, residente em Aquidauana, foi preso preventivamente. Dias antes, em 20 de junho, outro suspeito, de 27 anos, havia sido detido pela Polícia Rodoviária Federal. Ambos tiveram a prisão decretada após representação da autoridade policial responsável, com parecer favorável do Ministério Público e decisão da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Miranda.

Segundo as investigações, Jonas foi morto com ao menos cinco tiros em frente à sua residência. Os executores chegaram em uma motocicleta: Deivid Lopes Miranda, 27 anos, desceu do veículo e realizou os disparos, enquanto o condutor, um adolescente de 17 anos, deu apoio à ação. O menor foi apreendido em março deste ano e já foi condenado conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A motivação do crime, de acordo com a polícia, estaria ligada ao tráfico de drogas. A vítima teria contraído uma dívida com uma facção criminosa ao receber entorpecentes para venda e não efetuar o pagamento. Posteriormente, teria se aliado ao Comando Vermelho em busca de proteção.

Os dois homens presos são apontados como membros do PCC. Um deles seria responsável por fornecer um revólver calibre .38 e o outro por organizar a logística da execução. Ambos respondem por homicídio qualificado por motivo torpe, cuja pena pode chegar a 30 anos de prisão.

A Polícia Civil ainda busca localizar Deivid Lopes Miranda, suspeito de ser o autor dos disparos. Informações sobre seu paradeiro podem ser enviadas, com garantia de anonimato, pelos telefones (67) 99223-5802 ou (67) 99287-6871.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!