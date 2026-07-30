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Tragédia

Dona de frutaria morre após carro atingir carreta na MS-475

Colisão aconteceu nesta quarta-feira, entre Glória de Dourados e Guaçulândia; vítima era bastante conhecida em Naviraí

Redação O Pantaneiro

Publicado em 30/07/2026 às 14:01

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A empresária Nilceia Aparecida Lopes Alves, de 66 anos, vítima de trágico acidente na MS-475 / Reprodução/Redes sociais/Divulgação/PMMS

A empresária Nilceia Aparecida Lopes Alves, de 66 anos, proprietária da frutaria Só Frutas, em Naviraí, morreu após o veículo que conduzia atingir a traseira de uma carreta na rodovia MS-475, em Glória de Dourados, nesta quarta-feira (29).

Segundo o BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), a ocorrência foi registrada no quilômetro 15 da rodovia, em um trecho localizado entre a MS-141 e o distrito de Guaçulândia. A colisão envolveu um caminhão DAF, acoplado a três semirreboques carregados com milho, e um carro Volkswagen T-Cross conduzido pela empresária.

Em relato aos policiais, o motorista da carreta explicou que seguia em baixa velocidade, devido ao aclive da pista, quando ouviu o impacto na parte traseira do último semirreboque. Após perceber a colisão, o caminhoneiro parou e acionou o socorro.

Nilceia recebeu atendimento de uma equipe de saúde e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Glória de Dourados, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pela equipe médica da unidade.

O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de bebida alcoólica.

Após os procedimentos periciais no local, o caminhoneiro e os pertences da vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Glória de Dourados. As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas.

Dona de frutaria morre após carro atingir carreta na MS 4752

Nilceia era proprietária da frutaria Só Frutas - Reprodução/Redes sociais

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