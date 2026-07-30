Dona de frutaria morre após carro atingir carreta na MS-475

A empresária Nilceia Aparecida Lopes Alves, de 66 anos, vítima de trágico acidente na MS-475 / Reprodução/Redes sociais/Divulgação/PMMS

A empresária Nilceia Aparecida Lopes Alves, de 66 anos, proprietária da frutaria Só Frutas, em Naviraí, morreu após o veículo que conduzia atingir a traseira de uma carreta na rodovia MS-475, em Glória de Dourados, nesta quarta-feira (29).

Segundo o BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), a ocorrência foi registrada no quilômetro 15 da rodovia, em um trecho localizado entre a MS-141 e o distrito de Guaçulândia. A colisão envolveu um caminhão DAF, acoplado a três semirreboques carregados com milho, e um carro Volkswagen T-Cross conduzido pela empresária.

Em relato aos policiais, o motorista da carreta explicou que seguia em baixa velocidade, devido ao aclive da pista, quando ouviu o impacto na parte traseira do último semirreboque. Após perceber a colisão, o caminhoneiro parou e acionou o socorro.

Nilceia recebeu atendimento de uma equipe de saúde e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Glória de Dourados, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada pela equipe médica da unidade.

O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de bebida alcoólica.

Após os procedimentos periciais no local, o caminhoneiro e os pertences da vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Glória de Dourados. As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas.

Nilceia era proprietária da frutaria Só Frutas - Reprodução/Redes sociais