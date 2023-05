Dona de mercado é presa por venda de carne de abate clandestino

Carne de venda irregular / Divulgação

A proprietária, de 42 anos, de um mercado de assentamento em Cassilândia foi presa por venda de carne de abate clandestino. O produto ainda estava impróprio para consumo.

A Delegacia de Cassilândia e Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal iniciaram nesta segunda feira, 22, uma fiscalização na cidade.

O serviço de inteligência DECON/IAGRO apurou que a carne vendida à comunidade era fruto de abate clandestino, sem observação das medidas sanitárias obrigatórias, que coloca em risco a economia e a saúde da população.

Além da prisão, foi feito também o descarte sanitário da carne de 968 kgs de carne.

Um segundo mercado a força tarefa localizou 10kgs em coração oriundo de abate clandestino, mas como não estava à venda o proprietário não foi autuado em flagrante, porém 362 kgs de carne foram apreendidos e descartados por risco de contaminação cruzada.

As investigações seguem para apurar a origem do animal, bem como seu estado de saúde, se vacinado, podendo a conclusão agravar a situação do conduzido que será encaminhado à audiência de custódia.