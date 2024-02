Dono de bar fica em estado grave após ser esfaqueado por consumidor

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Sidrolândia / Divulgação/Sejusp

O dono de um bar, de 48 anos, foi encaminhado em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, após ser esfaqueado em seu próprio estabelecimento no bairro São Bento, em Sidrolândia, na tarde desta sexta-feira (16).

O suspeito, de 39 anos, foi preso horas depois pela PM (Polícia Militar).

Segundo o Midiamax, uma mulher que estava no bar relatou aos militares que a vítima seria seu ex-companheiro.

Em determinado momento, o suspeito – que também seria ex da mulher – teria entrado no estabelecimento, se aproximado da vítima e desferido uma facada na região das costas e outra na cabeça.

A vítima reagiu e teria dado um soco no rosto do suspeito, tomando a faca do mesmo. Depois, o suspeito saiu correndo em direção ao bairro Jatobá.

A mulher teria pedido ajuda a uma pessoa que passava pela rua e levou o homem para o hospital da cidade. A vítima sofreu corte profundo nas costas e outro superficial próximo ao rosto.

Por isso, foi transferida via vaga zero para a Santa Casa da Capital por necessitar de cirurgia.

À polícia , o homem disse que o suspeito sempre frequenta o bar para jogar sinuca, mas não possuíam nenhum desentendimento, conforme boletim de ocorrência.

Em diligências, a equipe policial viu o suspeito que tentou fugir, mas logo foi abordado.

Ele estava com lesões na face, na cabeça e lombar após ter entrado em luta corporal com testemunhas, que tentaram impedir que o mesmo fugisse.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante pelo crime de homicídio simples na forma tentada