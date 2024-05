Dono de chácara se torna réu por jogar mil frascos de agrotóxicos a céu aberto

Campo Grande News

O dono de uma chácara localizada em Caarapó, município próximo da fronteira com o Paraguai, foi denunciado à Justiça de Mato Grosso do Sul pelo armazenamento irregular de mil embalagens de agrotóxicos na propriedade.

Os recipientes foram largados a céu aberto, sem tampas e em contato direto com o solo, contrariando o que manda a Lei dos Agrotóxicos (nº 14.785/2023) e recomenda o fabricante do produto, conforme o Campo Grande News.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que denunciou o acusado, verificou que foi identificado no local a presença do insenticida fipronil e dos fungicidas metalaxil e fludioxonil. Os agrotóxicos são da marca Shelter e fabricados pela Adama Brasil S.A, conforme descrito nos rótulos encontrados. Os produtos têm registro no MAPA (Ministério da Agricultura e da Pecuária).

A fabricante classifica o fipronil a 25% m/v como de toxicidade categoria 4 (pouco tóxico) e categoria 2 em relação ao meio ambiente (muito perigoso).

De acordo com as investigações do Ministério Público, as embalagens foram adquiridas pelo denunciado por cerca de R$ 0,40 o quilo para revenda, e mantidas ao ar livre até que um comprador fosse encontrado.

Agora, sendo réu, o proprietário deverá responder à acusação em 10 dias.

Segundo as instruções da fabricante, as embalagens vazias de agrotóxicos deveriam estar em local coberto, ventilado e com piso impermeável, no mesmo local onde são guardadas as embalagens cheias.