Dono de mercado recusa vender fiado, cliente dá tiro e o agride com coronhada

Cliente deu coronhada no dono do mercado / Pxhere/ Correio News

Dono de um mercado de Chapadão do Sul, recusou a vender fiado para um cliente de 31 anos e foi agredido a coronhadas e ameaçado com arma de fogo. O suspeito ainda deu tiros. O caso ocorreu na noite dessa quinta-feira (2), no mercado na Rua Urutau, bairro Esplanada IV.

Segundo O Correio News, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h30. A vítima informou que o suspeito entrou no local para comprar fiado, e que de imediato ele disse que não iria vender.

Com a negativa, o autor enfurecido saiu do mercado sacou uma arma de fogo de cor preta, e quando estavam na rua efetuou dois disparos ao solo em direção a vítima que não o acertaram, posteriormente desferiu duas coronhadas em sua cabeça.

O suspeito fugiu do local após ação e no local ficou apenas a esposa dele. Questionada, ela não soube informar nada a PM sobre o ocorrido. Ela disse que o autor não possui arma de fogo, e havia saído para realizar compras no atacadista em um veículo.

O suspeito não foi encontrado e o caso foi registrado na Delegacia de Chapadão do Sul.