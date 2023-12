Dono de oficina de Anastácio chega para trabalhar e percebe grande furto

Empresário de 29 anos, chegou para trabalhar na oficina em Anastácio, na última terça-feira (12) e encontrou a oficina revirada, percebendo um grande furto.

Segundo informações do Boletim de ocorrência, a oficina está localizada no Conjunto Habitacional Assui, em Anastácio. Ao chegar, o empresário constatou que o cadeado do portão estava quebrado e o portão estava aberto.

Após verificar o interior da oficina, constatou que foram subtraídas diversas ferramentas, tais como: 01 jogo de chave de boca combinada (13 a 26 polegadas), 01 jogo de chave L (08 a 19 poegadas), 01 jogo de chave tork, 01 jogo de chave Allen, 01 jogo de pito (06 a 22 polgadas), 02 chaves de fenda e 02 chaves Philips, as quais estavam acondicionadas em uma caixa de ferramentas de ferro, sendo que a caixa foi deixada.

Além das ferramentas, foram levadas uma parafusadeira elétrica recarregável (cor amarela), uma esmerilhadeira pequena (de cor preta), uma furadeira Bosh e uma furadeira de bancada (cor azul), não sabendo mencionar a marcar dos referidos aparelhos.

O empresário disse que o local não dispõe de circuito de câmeras, bem como, nenhum vizinho próximo possui monitoramento por câmeras.

Ainda segundo o boletim, o jovem conversou com alguns vizinhos, entretanto, ninguém percebeu nenhuma movimentação atípica, possivelmente o fato ocorreu durante a madrugada.