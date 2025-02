Dono de pitbull solto é autuado após morte de maltês em Campo Grande

Animal foi atacado por pitbull / Reprodução/Polícia Civil

Um jovem de 20 anos foi autuado em flagrante na tarde desta quinta-feira, 20, por maus-tratos a animais domésticos, com pena de até 5 anos de reclusão. O caso ocorreu em Campo Grande e foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC/CEPOL), após um ataque de um cão da raça pitbull que matou um animal da raça maltês.

De acordo com a vítima, o Pitbull teria escapado da residência do suspeito e, ao encontrar a cachorrinha maltês, atacou-a ferozmente, mordendo-a no pescoço e arrastando-a por mais de um quilômetro, o que resultou na morte do animal.

Além disso, outras testemunhas relataram situações semelhantes envolvendo o mesmo pitbull. Uma vizinha afirmou que seu cachorro também foi atacado duas vezes pelo mesmo animal, e outros moradores informaram que o animal frequentemente escapava da casa de seu dono, mas nunca antes com consequências graves.

Inicialmente, o caso foi registrado como omissão de cautela de animais, uma contravenção penal com pena branda, mas, após novas informações e uma análise mais detalhada, a polícia reclassificou a ocorrência para maus-tratos qualificados. A acusação foi baseada na reiteração dos ataques e na omissão do dono do animal, que sabia dos riscos que o pitbull representava.

O suspeito foi preso e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil considerou que o acusado agiu com dolo eventual, ou seja, assumiu o risco de que seus animais causassem danos. A situação foi comunicada ao CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), que agora acompanhará o caso e poderá aplicar multas administrativas caso a omissão persista.

Este caso segue o mesmo entendimento de outro ocorrido na Capital, onde o proprietário também foi preso por agressões ao animal e teve sua prisão preventiva decretada.