Dono de residência apanha após pessoas invadirem local e usarem piscina

Divulgação

O proprietário de uma residência apanhou e ficou gravemente ferido, após pessoas invadirem a casa e usarem a piscina. O caso aconteceu no fim da noite de domingo (14), no município de Jardim.

Segundo informações do Boletim de ocorrência, o idoso de 77 anos foi avisado por um inquilino que pessoas estavam no local fazendo baderna e usando a piscina.

O local estava sendo usado por um dos inquilinos do idoso. Ao ver as pessoas no local, o idoso pediu para que todos descessem, e que no térreo começou um bate boca entre o idoso e um rapaz de 25 anos, que lhe desferiu socos na face causando sangramento no nariz onde após raio-x.

Após a agressão, o rapaz sumiu. Foi constatado fratura, corte na face lado esquerdo aproximadamente 4cm, e escoriações braço esquerdo do idoso.

O proprietário disse ainda aos policiais ter umas seis pessoas de posse de facão, pedra e pedaço de madeira.