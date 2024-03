Doze carros com produtos contrabandeados são interceptados pela PRF

Campo Grande News, Reprodução

Doze veículos lotados com vários produtos contrabandeados foram interceptados na madrugada desta terça-feira (26) por policiais rodoviários federais, na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Os carros seguiam juntos.

Segundo o Campo Grande News, a apreensão ocorreu em uma estrada vicinal de acesso a Laguna Carapã, principal porta de entrada dos produtos ilícitos em território sul-mato-grossense.

Segundo a delegacia da PRF em Dourados, os veículos transportavam cigarros, pneus, relógios, eletrônicos e outras mercadorias trazidas do país vizinho sem pagamento de impostos.

Cinco motoristas foram detidos e qualificados, mas sete conseguiram fugir. Conforme os policiais rodoviários federais, eles abandonaram os carros na estrada vicinal e correram para o mato. Os materiais foram encaminhados para a Receita Federal em Ponta Porã.

A principal suspeita é de que a carga pertence a uma organização criminosa que mantém entrepostos de produtos contrabandeados no distrito de Vila Vargas, na margem da BR-163, em Dourados.