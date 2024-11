Dracco cumpre mandados de prisão contra organização criminosa em MS

Dracco, Assessoria

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul através do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado – DRACCO, cumpriu diversos mandados de prisão tanto na capital quanto no interior, em atuação no contexto da Operação RENORCRIM, que se trata de uma iniciativa nacional de combate às organizações criminosas, operação esta articulada pelo Ministério da Justiça através da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Foi cumprido na cidade de Maracaju, um mandado de prisão por regressão de regime expedido pela Vara Criminal de Rio Brilhante/MS em desfavor de um homem de 37 anos, que consta com diversas incidências criminais, dentre elas, condenação definitiva por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, além de diversas outras passagens criminais, tais como, autor de tentativa de homicídio, violência doméstica, dentre outros.

Na Capital foram cumpridos mandados diversos, sendo um mandado de prisão definitiva por condenação transitada em julgado expedido pela 2ª Vara Criminal de Campo Grande/MS em desfavor de um homem de (58 anos), que ainda conta com diversas autorias em delitos principalmente de fraude documental e estelionato.

Em continuidade as diligências operacionais de repressão qualificada, fora ainda cumprido na capital um mandado de prisão por condenação por trânsito em julgado expedido pela 2ª Vara de Execução Penal/MS em desfavor de um homem de 37 anos, que consta com diversas incidências criminais, dentre elas, agiotagem, vias de fato, violência doméstica.

Ele cobrava e ameaça suas vítimas não como um agiota qualquer, mas sim, se apresentava como AGIOTA DO PCC.

Ainda em Campo Grande, foi cumprido mais um mandado de prisão definitiva por condenação transitada em julgado expedido pela 4ª Vara Criminal de Campo Grande/MS em desfavor de um homem de (45 anos), por integrar organização criminosa denominada PCC responsável por engenharia criminosa de tráfico de drogas e outros crimes hediondos perpetrados por faccionados custeados intramuros e que encontrava-se em liberdade até então.

Em Ponta Porã, foi cumprido um mandado de prisão por regressão de regime expedido pela Vara de Execução Penal do Interior em desfavor de L.F.N. (46 anos), que consta com diversas incidências criminais, dentre elas, condenação definitiva por tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, na região fronteiriça.

Além de diversos registros criminais, conta com três condenações por crime de tráfico de drogas praticado na fronteira inclusive neste ano, fora flagrado por equipe do DOF na região de Dourados agindo em concurso com grupo criminoso organizado na traficância de aproximadamente 657kg de maconha, bem como, com contrabando de herbicidas, contando inclusive com participação de menores de idade na execução da engenharia criminosa.