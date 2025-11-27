DRACCO cumpre mandados em MS na segunda fase da Operação Efeito Helicóptero

Ação nacional mira organização criminosa ligada ao tráfico e à lavagem de dinheiro
As ações integram a 3ª Operação Renorcrim, rede nacional de enfrentamento ao crime organizado / PCMS
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do DRACCO, participou nesta quinta-feira (27) da Operação Efeito Helicóptero 2, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco com apoio da Senasp.
A ofensiva tem como alvo uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, financiamento do tráfico e lavagem de dinheiro, investigada desde 2022.
Em Mato Grosso do Sul, foram cumpridos mandados em Campo Grande, Corumbá e Mundo Novo. No total, o DRACCO executou uma prisão temporária e busca no Presídio Federal de Campo Grande, duas prisões e duas buscas em Corumbá, além de outra prisão temporária e busca em Mundo Novo. As ações integram a 3ª Operação Renorcrim, rede nacional de enfrentamento ao crime organizado.
No país, a operação mobilizou 100 policiais civis e executou 29 mandados de prisão e 25 buscas. Segundo a investigação, esta fase permitiu identificar um dos fornecedores de drogas e um novo braço da organização.
O nome da operação faz referência ao termo usado na Espanha para descrever lavagem de dinheiro quando os valores se tornam difíceis de rastrear.
