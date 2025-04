DRACCO prende integrante da "Família Terror do Amapá" em MS

Divulgação Polícia Civil

Na manhã desta terça-feira (1º), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), prendeu um dos principais integrantes da facção criminosa “Família Terror do Amapá”.

O suspeito foi localizado em uma residência na Vila Piratininga, em Campo Grande, após cooperação entre a Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos do Amapá e o DRACCO.

O alvo da prisão era procurado no âmbito da Operação Dama do Tráfico, deflagrada em 25 de março de 2025, para desmantelar uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo movimentava cerca de R$ 2,5 milhões por semestre, utilizando esquemas sofisticados para ocultação de valores ilícitos.

Com essa nova prisão, sobe para cinco o número de detidos na operação, que atua nos estados do Amapá, Pará e Mato Grosso do Sul. O preso é apontado como um dos principais membros da facção investigada.

A ação faz parte da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI) e pela Coordenação-Geral de Fronteiras (CGFRON) do Ministério da Justiça, reafirmando o compromisso no combate ao crime organizado interestadual.