Droga é encontrada em pacotes dos Correios durante operação no MS

Cão farejador K9-COLT, da DENAR / PCMS

Durante uma fiscalização dos Correios na última segunda-feira (27), em Campo Grande, foram apreendidos cerca de 21 quilos de drogas escondidos em pacotes postais.

Segundo a Polícia Civil, a ação integra a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras e contou com o apoio do cão farejador K9-COLT, da DENAR (Delegacia de Repressão ao Narcotráfico). O animal sinalizou três encomendas suspeitas, nas quais foram encontradas porções de maconha prensada e skunk.

As drogas estavam distribuídas em pacotes enviados para diferentes estados. O material foi apreendido e encaminhado à DENAR, que investiga a origem e o destino das encomendas.

