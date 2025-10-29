Acessibilidade

29 de Outubro de 2025 • 16:36

Polícia

Droga é encontrada em pacotes dos Correios durante operação no MS

Fiscalização identificou 21 quilos de maconha e skunk em encomendas

Redação

Publicado em 29/10/2025 às 14:46

Cão farejador K9-COLT, da DENAR / PCMS

Durante uma fiscalização dos Correios na última segunda-feira (27), em Campo Grande, foram apreendidos cerca de 21 quilos de drogas escondidos em pacotes postais.

Segundo a Polícia Civil, a ação integra a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras e contou com o apoio do cão farejador K9-COLT, da DENAR (Delegacia de Repressão ao Narcotráfico). O animal sinalizou três encomendas suspeitas, nas quais foram encontradas porções de maconha prensada e skunk.

As drogas estavam distribuídas em pacotes enviados para diferentes estados. O material foi apreendido e encaminhado à DENAR, que investiga a origem e o destino das encomendas.

Polícia

Caminhão com fardos de feno escondia 2,3 toneladas na BR-267

Polícia

Mulher indígena é atacada pelo próprio filho com foice em aldeia de MS

Polícia

PRF apreende 1,3 tonelada de maconha e recupera caminhonete na BR-060

Carga era transportada por adolescente em uma caminhonete roubada

Polícia

Homem é preso em flagrante por furto de bicicleta em Miranda

Polícia

Corpos de jovens desaparecidos no Rio Sucuriú são encontrados

ÚLTIMAS

Educação

Fundação Bradesco abre vagas na Escola-Fazenda de Bodoquena

Inscrições para o 2º ano do Ensino Fundamental vão até 7 de novembro

Cerimônia

Justiça de Anastácio entrega verbas de penas pecuniárias em cerimônia pública

Os recursos arrecadados serão repassados às entidades beneficiadas do município

