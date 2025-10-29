Droga é encontrada em pacotes dos Correios durante operação no MS

Fiscalização identificou 21 quilos de maconha e skunk em encomendas
Cão farejador K9-COLT, da DENAR / PCMS
Durante uma fiscalização dos Correios na última segunda-feira (27), em Campo Grande, foram apreendidos cerca de 21 quilos de drogas escondidos em pacotes postais.
Segundo a Polícia Civil, a ação integra a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras e contou com o apoio do cão farejador K9-COLT, da DENAR (Delegacia de Repressão ao Narcotráfico). O animal sinalizou três encomendas suspeitas, nas quais foram encontradas porções de maconha prensada e skunk.
As drogas estavam distribuídas em pacotes enviados para diferentes estados. O material foi apreendido e encaminhado à DENAR, que investiga a origem e o destino das encomendas.
