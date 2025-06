Drogado invade oficina à noite gritando por socorro e acaba preso 

Guarnição da PM de Dois Irmãos do Buriti controlou e prendeu viciado invasor / (Foto Divulgação)

O silêncio da noite foi quebrado por gritos de socorro em oficina mecânica localizada no município de Dois Irmãos do Buriti. O fato aconteceu na noite da última segunda-feira (16), conforme registro da Polícia Militar.

A guarnição foi acionada com as seguintes informações: um homem de 26 anos de idade entrou gritando por socorro e dizendo que estava sendo perseguido. No local, os policiais efetuaram a detenção do invasor, que estava bastante alterado.

Com ele, foram encontrados papelotes com substância análoga à cocaína. O suspeito afirmou ser usuário e ter feito uso da substância anteriormente. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis.