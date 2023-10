Duas pessoas morrem em acidente entre ônibus e moto em Maracaju

Andrea Ratier Martins, 41 anos, e Jean Carlo Carvalho de Azevedo, 46 anos, morreram em um acidente entre uma motocicleta e um ônibus na madrugada deste sábado (7), em Maracaju.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois estavam em uma moto Honda Biz.

Eles seguiam pela Rua Pereira do Lago e bateram contra um ônibus de viagem, que trafegava pela Rua Comandante Camisão.

A mulher morreu na hora.

O corpo ficou debaixo de um ônibus. Jean foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e morreu no trajeto para o hospital.

As causas do acidente serão investigadas. A rua onde a moto estava tinha placa de parada obrigatória.

A polícia esteve no local, mas ainda não sabe quem estava conduzindo a moto. Na Rua Pereira do Lago, onde as vítimas trafegavam, havia sinalização de parada obrigatória.