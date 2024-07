Duas pessoas morrem em acidente entre carretas na BR-163

Paulo Francis, Campo Grande News

Uma colisão envolvendo duas carretas na BR-163 provocou congestionamento de 8 quilômetros na rodovia, próximo de Jaraguari. Duas pessoas morreram.

A pista foi parcialmente interditada, mas foi totalmente fechada para o trabalho de retirada dos corpos das duas vítimas, ainda preso às ferragens de um dos veículos, com placa de São Gabriel do Oeste.

O acidente aconteceu às 15h21 de ontem (21). Pouco mais de três horas após o ocorrido, o trânsito permanecia em meia pista. A partir do km 518 da Rodovia, no sentido Jaraguari, até o km 525, teve muita lentidão. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e funcionários da concessionária da CCRMS Via estiveram no local, conforme o Campo Grande News.

Mais tarde, conforme informou a concessionária, o caminhão bitrem carregado com soja será tombado para ser retirado. Com isso, a rodovia foi totalmente interditada nos dois sentidos.

Além da PRF e da concessionária, uma equipe da funerária Pax do Brasil, de Jaraguari, e da perícia estiveram no local. Até o momento, as duas vítimas não foram identificadas. Um menino de 4 anos estava na carreta carregada com soja e foi socorrido com vida, sendo transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

A carreta baú estava no sentido Jaraguari. O motorista era Benício Matos de Menezes, de 44 anos. Ele afirmou à reportagem que tinha como destino a cidade de Rondonópolis (MT). Ainda abalado pelo acidente, contou que a carreta bitrem "se jogou" na pista.

A perícia confirmou que a carreta com soja invadiu a pista e colidiu com o outro veículo, porém, não há informação se isso teria ocorrido por algum problema mecânico ou por mal súbito que o condutor sofreu.