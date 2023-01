Duas pessoas morrem em colisão frontal na BR-163

O corpo de uma das vítimas ficou preso nas ferragens / Sidney Assis

Duas pessoas morreram na manhã deste sábado (14), na BR-163, em Coxim, após acidente entre uma caminhonete Toyota Hilux e um caminhão. O corpo de uma das vítimas ficou preso nas ferragens.

Conforme informações do Campo Grande News, a caminhonete seguia sentido de Coxim a Rio Verde de Mato Grosso, quando teria invadido a pista contrária, causando a colisão com o bitrem.

Os dois ocupantes da caminhonete morreram na hora. A caminhonete ficou completamente destruída na pista e o caminhão parou no acostamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e CCR MSVia estiveram no local do acidente e umo trecho chegou a ficar interditado.

O motorista do caminhão saiu ileso e ficou bastante abalado no local.