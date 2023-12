Duas pessoas são mortas a tiros em fazenda próxima a Bela Vista

Corpos foram encontrados / Polícia Nacional/ Reprodução

Gerónimo Vera García, 59 anos, e Eladio Delgado Riquelme, 64 anos, foram assassinados a tiros de espingarda calibre 12, nessa quinta-feira, 30. Eles foram encontrados numa mata nas proximidades de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul.

Segundo o Midiamax, o crime ocorreu em frente a um assentamento no município de Sargento José Félix López, no departamento de Concepción fronteira com o MS.

Os corpos dos dois paraguaios foram encontrados por um dos filhos de Gerônimo. Seu pai tinha saído para buscar gado no pasto junto com Eladio.

A Polícia Nacional foi acionada, mas até o momento ainda não tem detalhes sobre o duplo homicídio. Segundo informações apuradas até o momento, Eládio tem histórico de envolvimento com roubo de gado.