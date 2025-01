Duas pessoas se ferem e carro capota após colisão em Ladário

Carro capotou em Ladário / Reprodução

Duas pessoas ficaram feridas, depois do condutor de um carro de passeio perder o controle de direção do veículo em uma curva, na rua Frei Liberato, no sentido oeste-leste, em Ladário.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, o motorista do veículo de 29 anos disse que seguia pela rua, quando na curva, perdeu o controle de direção e o veículo capotou. Com isso, o carro atingiu o ciclista, de 36 anos que estava no sentido contrário.

O caso foi atendido por uma equipe de rádio patrulha da Polícia Militar e registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Quando os policiais chegaram, as vítimas já haviam sido removidas para o Pronto-Socorro Municipal pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ambos sofreram escoriações leves e permaneceram em observação no pronto-socorro, em Corumbá.