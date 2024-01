Dupla acusada de homicídio é presa em Maracaju

Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Maracaju, prendeu nesta terça-feira, 23, um casal acusado de ser o mandante de um homicídio tentado, ocorrido na última sexta-feira, 19, na Vila Juquita, no município de Maracaju-MS. O executor do crime já tinha sido preso dias antes, em uma ação conjunta da Polícia Militar, Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia e Polícia Penal.

A dupla foi presa em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Segundo apurado pela Polícia Civil, a vítima, de 46 anos de idade, foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, por S.R.C., de 23 anos de idade, que fugiu logo após o crime.

O executor estava em uma motocicleta e foi localizado e preso em flagrante, ainda na posse da arma de fogo utilizada. Em continuidade às investigações, após cruzamentos de dados, apurou-se que a arma de fogo e a moto – do tipo FALCON, de cor preta – eram de propriedade de C.S.M (30) e A.M.L.U (32), investigados como sendo os mandantes do crime, sendo estes proprietários de um lava-jato na Rua Joaquim Ferreira Azambuja, local onde o executor S.R.C. trabalhava até então.

No desenrolar das investigações, apurou-se que em troca da morte da vítima, S.R.C. receberia, como pagamento de seus patrões, a motocicleta utilizada no delito, bem como a arma de fogo do tipo revólver, objetos estes que o executor foi autorizado a vender no intuito de dar fim aos instrumentos do delito, bem como para levantar os valores em dinheiro como pagamento pelo crime praticado a mando do casal.

Em posse de tais fatos já documentados, foram realizadas as representações pela autoridade policial, resultando na expedição dos mandados de prisão preventiva do casal mandante e em buscas domiciliares em endereços vinculados aos investigados. A motivação para o crime seriam desentendimentos pretéritos, por conta de dívidas.

Na manhã desta terça-feira, os policiais civis prenderam os mandantes e apreenderam a moto utilizada no crime, um carro e uma blusa – de cor azul – utilizada por um dos mandantes no dia dos fatos.

Os indivíduos foram então encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju, para que fossem realizados os procedimentos cabíveis e encontram-se presos e à disposição do Poder Judiciário.