Dupla é flagrada com carro roubado de Campo Grande em Anastácio

Carro roubado foi encontrado em Anastácio / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Dupla de 20 e 17 anos foi flagrada na manhã deste sábado, dia 1, trafegando com carro roubado de Campo Grande, na BR-262, nas proximidades do túnel no Jardim Independência, em Anastácio.

Segundo informações da equipe de reportagem de O Pantaneiro, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) observou os jovens no carro. Eles estavam em atitude suspeita e a equipe deu sinal de parada, mas não foi obedecida.

A PRF fez acompanhamento tático e durante o trajeto e atirou em um dos pneus do carro. O motorista parou e tentou fugir se embrenhando na mata junto ao menor. A Polícia Militar foi ao local para dar apoio nas buscas e ambos foram localizados.

Durante a entrevista disse que o carro foi roubado em Campo Grande e pego com um homem chamado "Luizinho" na região do Parque dos Poderes. Eles levariam para a Bolívia e receberiam R$ 2 mil pelo crime.

Não havia entorpecentes no veículo. O homem foi preso e o adolescente apreendido. O caso foi registrado na Delegacia de Anastácio.