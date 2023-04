Dupla é flagrada transportando 15 quilos e meio de entorpecentes

Na quinta, 6 de abril, por volta das 10 horas, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) trafegava na rodovia BR-419, próximo do entroncamento da MS-228, quando deu ordem de parada ao veículo I/Toyota Hilux 4x, cor preta, tendo como motorista um homem de 30 anos e um passageiro de 40 anos.

Ao ser questionado pelos agentes, sobre a viagem, o motorista informou que estaria voltando de Corumbá e seguindo para a Capital Campo Grande, após realizar entrega de mercadoria numa fazenda da região.

Segundo informou a PRF, ambos se apresentavam nervosos e com histórias conflitantes. O condutor informou que havia comprado a camionete por R$ 50 mil em Corumbá, porém não se recordava o nome do vendedor, nem como havia sido a forma de pagamento. Nessa abordagem ele disse ainda, que estaria desde domingo, 2 de abril, trafegando pelo Pantanal.

Durante uma busca minuciosa dos agentes, no veículo, foram localizados 15 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 15,6 quilos de entorpecente. Após a descoberta da droga, O motorista admitiu que receberia R$ 5 mil, enquanto o passageiro receberia R$ 2 mil para entregar o entorpecente em Campo Grande.

Além disso, teriam recebido a droga em Corumbá e quando chegassem em Campo Grande, MS, receberiam um telefonema com a informação do endereço final. Diante dos fatos, a PRF constatou o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O motorista e seu acompanhante, foram conduzidos, ilesos, juntamente com o veículo, a droga apreendida e seus pertences pessoais, para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, MS, para adoção de medidas legais cabíveis. Segundo informação dos agentes que realizaram a apreensão, a dupla foi enquadrada por tráfico de drogas e associação ao tráfico.