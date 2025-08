Dupla é indiciada por mentir sobre roubo na BR-262 para aplicar golpe do seguro

Os dois tentaram dar o golpe do seguro / Divulgação

Segundo a versão inicial, o carro em que estavam, um Volkswagen T-Cross, teria sido interceptado por dois criminosos em motocicletas. Um dos suspeitos, armado, teria ameaçado o casal e ordenado que saíssem do veículo, fugindo em seguida com o automóvel e aproximadamente R$ 10 mil em mercadorias.

Contudo, durante a investigação, os dois apresentaram contradições nos depoimentos e, ao serem confrontados, confessaram que a história era falsa. Segundo a polícia, eles admitiram ter deixado o veículo intencionalmente próximo à fronteira com o Paraguai, com o objetivo de simular o roubo e acionar o seguro. O plano era receber a indenização e quitar o financiamento do automóvel, que estava em atraso.

Diante da confissão, a Defurv indiciou ambos por falsa comunicação de crime, delito previsto no artigo 340 do Código Penal, com pena de até seis meses de detenção. O caso segue em apuração para a identificação de possíveis envolvidos na ocultação do veículo.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!