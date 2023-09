Dupla é presa após furtos e tráfico de drogas em Aquidauana

Itens recuperados / Foto: Divulgação

A Força Tática da Polícia Militar prendeu dois homens por tráfico de drogas, receptação em furto em Aquidauana, nesta terça-feira, 5.

Conforme o boletim de ocorrência, uma das vítima acionou a PM após notar a casa revirada e bens levados, como um furadeira e um cartão de débito. A equipe do 7° Batalhão realizou rondas na região, quando avistaram um suspeito na Rua Duque de Caxias.

O suspeito tentou se esconder atrás de um árvore, no escuro, mas foi abordado com os pertences da vítima. Ele confessou que havia entrado em outra residência, próximo à escola CAIC, com um comparsa.

O rapaz ainda confessou que vendeu outros itens em uma boca de fumo por R$ 40. A polícia foi até o endereço e localizou o líder do ponto de drogas.

Foram recuperados três bicicletas, uma televisão de 32 polegadas e outros itens se, procedência. Também foram encontrados 3.41 gramas de droga e R$ 109 em cédulas.

Um deles responderá por furto e o outro por receptação e tráfico de drogas.