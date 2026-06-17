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Perseguição intensa

Dupla é presa após sequestrar idosa durante tentativa de golpe do bilhete premiado em MS

Vítima foi resgatada sem ferimentos, após uma operação que mobilizou diversas forças de segurança de Campo Grande

Anibal Placêncio

Publicado em 17/06/2026 às 09:05

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Dupla acabou presa após sequestro de idosa na capital / Divulgação/PMMS

Dois homens, de 35 e 65 anos, foram presos em flagrante, na tarde desta terça-feira (16), em Campo Grande, suspeitos de aplicar o golpe do bilhete premiado e sequestrar uma idosa. A vítima foi resgatada sem ferimentos, após uma operação que mobilizou diversas forças de segurança da capital sul-mato-grossense.

Segundo informações da polícia, a idosa procurou ajuda na Assessoria Militar do Tribunal de Justiça, localizada no Parque dos Poderes, onde relatou que estava sendo convencida por dois desconhecidos a realizar um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal para adquirir um suposto bilhete premiado.

Ao acompanharem a vítima até o estacionamento, os policiais flagraram o momento em que os suspeitos a colocaram à força dentro de um veículo. Em seguida, os homens fugiram em alta velocidade. Durante a ação criminosa, eles ainda tentaram atropelar um PM que participava da abordagem.

Equipes de segurança iniciaram uma perseguição pelas ruas do Parque dos Poderes. Em determinado momento, os suspeitos abandonaram o carro utilizado na fuga e correram para uma área de mata, na tentativa de escapar da captura.

Diante da situação, foi montada uma operação conjunta envolvendo policiais do Batalhão de Choque, do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), do 9º Batalhão da Polícia Militar e da Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).

Com auxílio de drones equipados para buscas aéreas e térmicas, os policiais conseguiram localizar os suspeitos escondidos na vegetação. Equipes do Choque e do Bope entraram na área de mata e efetuaram as prisões.

Após o resgate da vítima, os dois homens foram encaminhados para a delegacia. No local, acabaram autuados pelos crimes de tentativa de estelionato, sequestro e cárcere privado, desobediência e tentativa de homicídio contra agente de segurança pública.

Durante os procedimentos, a polícia constatou que o suspeito de 35 anos possuía um mandado de prisão em aberto, além de antecedentes por estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Já o homem de 65 anos tem registros anteriores por estelionato e falsificação de documentos.

Conforme a investigação, ambos possuem histórico de envolvimento em crimes patrimoniais. O caso segue sob apuração das autoridades.

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