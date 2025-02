Dupla é presa com 400 kg de cocaína na BR-463 de Ponta Porã

Droga apreendida na rodovia / PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 400 kg de cocaína na tarde desta quarta-feira, 19, em Ponta Porã. A droga estava escondida em um caminhão com placas do Paraguai, abordado durante uma fiscalização na BR-463.

O motorista e o passageiro do veículo informaram que estavam a caminho de São Paulo para carregar cervejas e depois retornariam ao Paraguai. No entanto, ao realizarem a inspeção, os policiais perceberam sinais de adulteração em um dos tanques de combustível do caminhão. Após abrir uma tampa lateral, encontraram vários tabletes de cocaína.

Os dois homens confirmaram que pegaram o caminhão carregado de drogas em Ponta Porã e tinham como destino Cândido Mota (SP). Ambos foram detidos e a droga apreendida foi encaminhada à Polícia Civil de Ponta Porã para as providências legais.

