Dupla é presa com caminhonetes roubadas na BR-262 de Corumbá

Veículos foram apreendidos pela equipe / PRF

No último sábado, 18, por volta das 5h25, dois homens foram presos por receptação e adulteração de sinal identificador veicular após serem flagrados transportando caminhonetes roubadas na BR-262, no município de Corumbá.

A abordagem ocorreu na Unidade Operacional da Ponte, no km 708 da rodovia, durante fiscalização de rotina. Os suspeitos, de 32 e 18 anos, estavam conduzindo dois veículos Nissan Frontier, um de cor preta e outro cinza. Ambos relataram que não eram os proprietários dos veículos e que haviam sido contratados para levá-los até Corumbá, recebendo R$ 2 mil cada pelo transporte.

Após consulta aos sistemas e análise dos sinais identificadores dos veículos, os agentes constataram que ambos possuíam restrições de furto e roubo registradas no estado de São Paulo.

Os dois condutores foram detidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Corumbá, onde permanecem à disposição da Justiça.

