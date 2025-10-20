Acessibilidade

20 de Outubro de 2025

Polícia

Dupla é presa com caminhonetes roubadas na BR-262 de Corumbá

Veículos tinham registro de furto em SP e seriam entregues na fronteira

Redação

Publicado em 20/10/2025 às 14:59

Veículos foram apreendidos pela equipe / PRF

No último sábado, 18, por volta das 5h25, dois homens foram presos por receptação e adulteração de sinal identificador veicular após serem flagrados transportando caminhonetes roubadas na BR-262, no município de Corumbá.

A abordagem ocorreu na Unidade Operacional da Ponte, no km 708 da rodovia, durante fiscalização de rotina. Os suspeitos, de 32 e 18 anos, estavam conduzindo dois veículos Nissan Frontier, um de cor preta e outro cinza. Ambos relataram que não eram os proprietários dos veículos e que haviam sido contratados para levá-los até Corumbá, recebendo R$ 2 mil cada pelo transporte.

Após consulta aos sistemas e análise dos sinais identificadores dos veículos, os agentes constataram que ambos possuíam restrições de furto e roubo registradas no estado de São Paulo.

Os dois condutores foram detidos e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Corumbá, onde permanecem à disposição da Justiça.

Saúde

MS Saúde é retomado após reestruturação do Governo do Estado

Programa já tem 61 unidades em funcionamento e R$ 32 milhões executados

Economia

Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir de terça-feira

Com segunda queda no ano, valor acumula recuo de 10,3%

