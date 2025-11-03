Dupla é presa com mais de 150 quilos de drogas durante ação na BR-262

Cocaína e skunk estavam escondidos em uma picape / PRF

Uma ação da (PRFPolícia Rodoviária Federal) resultou na apreensão de 125 quilos de cocaína e 27 quilos de skunk, neste sábado (1º), em Corumbá. A ocorrência aconteceu durante fiscalização de rotina na BR-262.

Os policiais deram ordem de parada a dois veículos — um VW/Gol e uma VW/Saveiro —, mas os motoristas desobedeceram e tentaram fugir. Após acompanhamento tático, o Gol foi interceptado com o motorista e um passageiro, enquanto a Saveiro foi encontrada abandonada logo em seguida.

Dentro da picape, os agentes localizaram 27,8 kg de skunk, 31,6 kg de cloridrato e 93,5 kg de pasta-base de cocaína. No Gol, foi encontrado o documento da Saveiro, indicando ligação entre os veículos.

Os dois ocupantes do Gol não souberam explicar o motivo da viagem e foram presos. As drogas e os veículos apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal em Corumbá.

