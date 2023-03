Dupla é presa e três adolescentes apreendidos por latrocínio de homem

Veículo da vítima que havia sido roubado / (Foto: Divulgação)

Jovens de 21 e 19 anos foram presos e três adolescentes de 16 e 17 anos apreendidos, nesta sexta-feira (24), pelo assassinato seguido de morte de Cícero dos Santos, 53 anos, encontrado morto com 20 facadas às margens da BR-163, em Naviraí.

Segundo a Polícia Civil e a Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira), o corpo foi encontrado no dia 16 de março por um funcionário da concessionária CCR MSVia. A faca, de cor preta, foi localizada próximo ao corpo.

No mesmo dia, por volta das 16h, a identidicação da vítima foi apresentada pela perícia. Cicero havia saído de casa no dia 12, com o veículo VW Croosfox branco e não voltou. O carro foi inserido na ocorrência como roubado.

No dia do crime, uma equipe do DOF havia abordado o veículo, com o jovem de 19 e um adolescente de 17 anos, alegando que iriam levar o automóvel para uma pessoa em Coronel Sapucaia. Como a identificação da vítima não havia sido saído e nada constava para eles, a dupla foi liberada.

A investigação prosseguiu, quando foi identificado um rapaz de 21 anos, integrante de uma organização criminosa, que teria executado a vítima com auxílio de um adolescente para subtrair o veículo. Diante disso, as equipes policiais saíram em diligências e conseguiram capturar o indivíduo e conduzi-lo em flagrante delito até a Delegacia de Polícia, ainda na tarde do dia 17. Ele teve a prisão convertida em preventiva pelo Poder Judiciário, em atendimento à representação da autoridade policial.

Os suspeitos abordados na posse do veículo também foram localizados e ouvidos na Delegacia de Polícia, assim como mais outros dois adolescentes de 17 anos que prestaram apoio ao executor do crime durante a empreitada criminosa, os quais vão responder pelas infrações por eles praticadas.

A Polícia Civil de Naviraí dará continuidade às investigações visando a identificação de outras pessoas supostamente envolvidas no crime e o total esclarecimento dos fatos.

O jovem de 21 anos irá responder por roubo qualificado se da violência resulta a morte, ocultação de cadáver, corrupção de menores e integrar organização criminosa. o de 19 anos, foi indiciado por receptação e corrupção de menores.

Um dos adolescentes irá responder por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado se da violência resulta morte e ocultação de cadáver. O segundo adolescente responderá por ocultação de cadáver e favorecimento real. Já o terceiro adolescente responderá por receptação.