Dupla é presa em Campo Grande por mandado de prisão e estupro de vulnerável

Ações ocorreram em bairros da região oeste da capital durante operações do GOI
Equipe do GOI / Divulgacão
Policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) localizaram e prenderam um homem foragido da Justiça nas imediações do Jardim Tijuca, em Campo Grande. Ele tinha um mandado de prisão expedido pelo Plantão Judiciário da 1ª Região Criminal. Após a captura, o suspeito foi encaminhado à Casa da Mulher Brasileira, onde o mandado foi formalmente cumprido antes de ser levado ao cárcere.
Em outra ocorrência, equipes do GOI foram acionadas para apoiar a 7ª Delegacia de Polícia na localização de um homem suspeito de estuprar uma criança no bairro Jardim Panamá. A vítima foi levada à Depac Cepol, onde passou por exame de corpo de delito que confirmou lesões compatíveis com o relato.
Os investigadores localizaram o suspeito pouco depois, efetuaram a prisão em flagrante e o conduziram à Depac Cepol, onde o procedimento de autuação foi realizado. Ele também foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Polícia
Picape tinha registro de furto em Sorocaba e era dirigida por homem que seguia com família
Turismo
Fluxo já ultrapassa total de 2023 e 2024, mesmo com menos operações aéreas
Trânsito
Motociclista foi socorrido pelo SAMU após colisão próxima ao trilho, em Aquidauana
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS