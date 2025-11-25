Dupla é presa em Campo Grande por mandado de prisão e estupro de vulnerável

Equipe do GOI / Divulgacão

Policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) localizaram e prenderam um homem foragido da Justiça nas imediações do Jardim Tijuca, em Campo Grande. Ele tinha um mandado de prisão expedido pelo Plantão Judiciário da 1ª Região Criminal. Após a captura, o suspeito foi encaminhado à Casa da Mulher Brasileira, onde o mandado foi formalmente cumprido antes de ser levado ao cárcere.

Em outra ocorrência, equipes do GOI foram acionadas para apoiar a 7ª Delegacia de Polícia na localização de um homem suspeito de estuprar uma criança no bairro Jardim Panamá. A vítima foi levada à Depac Cepol, onde passou por exame de corpo de delito que confirmou lesões compatíveis com o relato.

Os investigadores localizaram o suspeito pouco depois, efetuaram a prisão em flagrante e o conduziram à Depac Cepol, onde o procedimento de autuação foi realizado. Ele também foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

