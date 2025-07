Dupla é presa por de furtar caminhonetes na zona rural de Maracaju

Suspeitos teriam seguido em direção ao distrito de Vista Alegre / Divulgação

Após o furto, os suspeitos teriam seguido em direção ao distrito de Vista Alegre, com destino final ao Paraguai. A partir do boletim de ocorrência registrado na delegacia, a Polícia Civil iniciou investigação e conseguiu identificar os autores. Com base nas apurações, a autoridade policial solicitou à Justiça a prisão preventiva dos envolvidos, medida que foi autorizada pela 1ª Vara Criminal de Maracaju.

A Polícia Civil de Maracaju cumpriu mandados de prisão preventiva contra um homem de 30 anos e uma mulher de 32, suspeitos de envolvimento no furto de duas caminhonetes em uma propriedade rural do município. O crime ocorreu no dia 8 de maio, quando a dupla invadiu um barracão localizado às margens da rodovia Minianel e levou uma Chevrolet S10 e uma Ford Ranger.

Com os mandados expedidos, as equipes policiais deram início ao cumprimento das ordens judiciais. A mulher foi presa nesta segunda-feira (14) por agentes da Delegacia de Maracaju. O homem já estava detido desde 26 de junho em Campo Grande, por envolvimento com o tráfico de drogas. O novo mandado foi executado com apoio da Polícia Penal.

Os dois foram indiciados por furto qualificado e permanecem à disposição do Poder Judiciário. As investigações prosseguem para identificar outros possíveis participantes no esquema, como facilitadores ou receptadores dos veículos.

Canal de denúncias

A Delegacia de Maracaju reforça o compromisso com a segurança da população e lembra que denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp: (67) 99663-3977.

