Dupla é presa por estupro de vulnerável em Nova Andradina

Dois homens foram presos pela PM / Divulgação PMMS

Duas adolescentes, uma de 13 e a outra de 16 anos, pediram socorro a uma equipe da Polícia Militar na madrugada dessa terça-feira (21),em Nova Andradina. Ambas disseram haverem sofrido abuso sexual.

Segundo informações do Topmidianews, as garotas relataram que após o encerramento do carnaval Nova Folia, naquele município, foram até a Praça das Águas e ali, por volta das 2h30, foram abordadas por dois homens que as ordenaram que entrassem em um veículo Ford Fusion.

Após entrarem no carro, os homens foram até uma casa, onde um dos suspeitos mora, para que ele pudesse usar o banheiro, retornou em seguida e conduziram o carro para um local ermo, porém, próximo.

O motorista tirou a garota de 16 anos, do banco traseiro, a colocou no banco do passageiro, e a obrigou a fazer sexo oral nele. O outro acusado de estupro, estava no banco de trás do carro, com a garota de 13 anos e a estuprou com o dedo. A garota gritou por socorro e foi agredida com tapas no rosto.

Após os atos a dupla abandonou as vítimas e seguiu rumo ignorado.

As vítimas seguiram vagando até que abordaram a viatura da PM e foram levadas para a delegacia, onde relataram os fatos e, com os policiais, foram até a casa onde os autores as haviam levado antes.

Os policiais então abordaram os moradores da casa, uma mulher e um rapaz, que não foi identificado como um dos autores. Entretanto, a mulher tinha outro filho, que foi identificado pelas vítimas, após ser mostrada a elas uma foto dele, que segundo a mãe, havia saído com um amigo naquela noite.

Os agentes então saíram em diligência e acabaram por localizar os autores, que foram presos em flagrante e precisaram ser algemados, já que tentaram, inicialmente, fugir.

As tutoras legais das menores compareceram à delegacia e as acompanharam.

Os homens foram autuados por estupro de vulnerável, lesão corporal dolosa e estupro na forma tentada.