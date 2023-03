Dupla é presa por furto de R$ 70 mil em materiais de construção e ferramentas

Tintas localizadas na casa do acusado / (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil da 3ªDP de Campo Grande identificou uma associação criminosa especializada em furtos a grandes construtoras e recuperou diversos matérias de construção e ferramentas subtraídas de uma obra, situada no Bairro Carandá Bosque, nesta terça-feira (7).

Conforme a denúncia, o engenheiro civil de uma construtora procurou a polícia após notar o furto de 43 latas de tintas, avaliadas em R$ 20 mil. Os dois acusados foram vistos entrando no local e fugindo em um Hyundai Creta.

A polícia identificou um homem de 30 anos e um jovem de 23. Presos durante a investigação, eles indicaram um terceiro envolvido que teria, um empreiteiro, que teria comprado os itens para usar em obras.

Tintas subtraídas, diversas ferramentas e fios de origem desconhecida, além de alguns galões de tinta com a logo de outra construtora foram encontradas na casa do empreiteiro. Além dos objetos apreendidos, avaliados em cerca de R$ 70 mil, o veículo utilizado para a prática do crime também foi apreendido.

Os suspeitos do furto foram indiciados por furto qualificado, com pena de até 8 anos de reclusão. O receptador não foi localizado em sua residência.