Dupla é presa por pesca no Rio Aquidauana e multados em R$ 30 mil

Pescado ilegal / Divulgação

Dois homens foram presos por pesca ilegal no Rio Aquidauana. A PMA (Polícia Militar Ambiental) identificou um vídeo onde os suspeitos mostram cerca de 300 kg de pescado, em Aquidauana.

A polícia teve conhecimento do vídeo circulando no dia 4 de novembro e iniciou uma investigação. Um deles foi identificado e compareceu na sede da PMA com um advogado, mas relatando que o vídeo havia sido gravado há 5 anos.

O segundo foi relevado pelo pescador. As imagens foram encaminhadas para a Polícia Civil, que encaminhou um ofício para UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) auxílio na identificação das espécies.

Entre 16 exemplares estavam peixes de pesca proibida, como o pintado, cachara e barbado, cerca de 200 a 300 kg. A investigação determinou que a quantidade de peixes foi capturado com rede de arrasto, também ilegais em MS.

Cada um dos investigados foi autuado por crime ambiental e multado em R$ 15,6 mil cada.