Dupla é presa por tráfico de drogas em alojamento de empresa em Santa Rita do Pardo

Droga apreendida / Divulgação

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (16) por envolvimento com o tráfico de drogas em um alojamento de trabalhadores de uma empresa em Santa Rita do Pardo. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, após denúncia anônima.

De acordo com a polícia, os suspeitos estavam comercializando drogas entre os próprios funcionários da empresa. A denúncia foi reforçada por imagens enviadas por um dos envolvidos em um aplicativo de mensagens, nas quais ele aparece manuseando e embalando maconha com o uso de uma balança de precisão.

Durante as diligências, um dos moradores do alojamento confirmou que o quarto era utilizado para fracionar e embalar o entorpecente. Um dos suspeitos mantinha um caderno com registros da contabilidade do tráfico e chegou a divulgar a droga nas redes sociais.

Com autorização para entrar nos quartos, os policiais encontraram 38 gramas de maconha no armário de um dos suspeitos. No quarto do segundo envolvido, foram apreendidos aproximadamente 246 gramas da droga já fracionadas, além de um caderno com anotações de dívidas relacionadas ao tráfico.

Os dois homens foram localizados nas proximidades do alojamento, e com eles foi encontrada uma porção adicional de 12,5 gramas da mesma substância. No total, a apreensão somou cerca de 296 gramas de maconha, que, segundo a polícia, poderiam render até R$ 4 mil se vendidas em pequenas porções.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e apurar conexões com outras atividades criminosas.

