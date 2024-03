Dupla é presa por tráfico de drogas em Ribas do Rio Pardo

Polícia de Ribas do Rio Pardo / Divulgação

A Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo prendeu dois jovens, de 18 e 28 anos, por tráfico de drogas no bairro Santo André, nesta terça-feira, 12.

Uma equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais) estava realizando diligências quando avistaram dois encostados em um carro. Ao avistarem a viatura? eles abaixaram a cabeça e começaram a se afastar do carro, além de apresentarem nervosismo.

Foi realizada a abordagem e em revista foi encontrada uma quantia de pasta base de cocaína no porta luvas do veículo, de propriedade do mais velho. Já o outro confessou a prática relatando que estava vendendo o entorpecente na cidade.

Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas. Ambos foram encaminhados à delegacia de polícia para as providências de praxe.