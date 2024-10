Dupla é presa por tráfico de drogas em Ribas do Rio Pardo

Divulgação Polícia Civil

Na manhã desta terça feira (22), a Delegacia de Ribas do Rio Pardo prendeu em flagrante dois homens pelo crime de tráfico de drogas.

O Setor de Investigações Gerais da Delegacia local recebeu denúncia anônima informando que uma casa abandonada localizada no bairro Santo André estaria sendo utilizada para a comercialização de drogas.

Nesse cenário, o S. I. G. procedeu à realização de diligências e logrou êxito em identificar a casa apontada na denúncia, onde se encontravam os suspeitos.

Durante as buscas no local, os policiais civis encontraram três tabletes de substância análoga à maconha, pesando no total 1,061Kg.

Diante da situação, os dois foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos de praxe, onde permanecem à disposição da Justiça.