Dupla é presa transportando cocaína

Dupla foi presa transportando R$ 2,15 milhões em cocaína na BR-262, em Miranda.

A apreensão da droga foi realizada na manhã desta quarta-feira, 14.

Conforme divulgado, os homens, de 26 e 30 anos, foram parados em bloqueio policial realizado pelos militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

A dupla ficou agitada e chamou atenção dos policiais.

Durante vistoria do veículo que os homens estavam, os militares encontraram um compartimento oculto no painel do Chevrolet Spin. No local foram encontrados prensados mais de 31 quilos de cloridrato de cocaína, além de 1,1 quilo de pasta base de cocaína.

A droga apreendida tem valor estimado de R$ 2,15 milhões.