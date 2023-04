Dupla fica ferida após acidente com makita

Divulgação

Dois homens ficaram feridos em um acidente com uma makita na manhã deste domingo de Páscoa (9) na área rural próximo ao limite dos municípios de Aquidauana e Rio Negro, a cerca de 100 quilômetros da região central.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionado e prestou socorro às vítimas.

De acordo com informações preliminares, um dos homens, de 30 anos, apresentava um ferimento do lado direito do tórax com suspeita de fratura de arcos costais, enquanto o outro, de 42 anos, apresentava ferimento no braço esquerdo.

Após o atendimento do SAMU, eles foram encaminhados para o Pronto Socorro da região, onde ficaram sob os cuidados da equipe médica.

Para atender essa ocorrência em uma área rural de difícil acesso, foi utilizada uma viatura traçada 4x4, especialmente projetada para esse tipo de situação. O SAMU destacou a importância da sua presença em casos como esse e agradeceu a todos os profissionais envolvidos no atendimento às vítimas.