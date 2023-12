Dupla furta botijão de gás e mulher é detida por receptação

Delegacia de Corumbá / Polícia Civil

Dois homens de 25 e 37 anos foram presos por furto e mulher de 48 anos, detida por receptação de um botijão de gás, na madrugada desta quarta-feira, 20, em uma vila, no bairro Maria Leite, em Corumbá.

Consta no boletim de ocorrência que os dois indivíduos invadiram estabelecimento comercial e furtaram o botijão de gás.

Logo em seguida, a equipe da Polícia Militar foi acionada, fez rondas nas proximidades e localizou a dupla saindo de uma vila, conhecida pela venda de entorpecentes.

Foi realizada a abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, porém, o homem de 25 anos, confessou que ele e o comparsa furtaram o botijão e deixaram em uma boca de fumo, na vila, com a mulher, também conhecida no meio policial por vender drogas e comprar objetos furtados.

Os policiais militares viram a mulher no corredor e ao seu lado, o botijão de gás. Os envolvidos foram levados ao Distrito Policial, onde o caso foi registrado como furto e receptação.