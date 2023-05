Dupla que causou atropelado de criança é ouvida e polícia altera tipificação de crime

Atropelamento na Avenida Afonso Pena / (Foto: Kleber Clajus - Jornal Midiamax)

Conforme a polícia, dois homens de 27 e 41 anos foram localizados pela equipe da 1ª Delegacia de Polícia. Durante o interrogatório, ambos confirmaram que tinham uma rixa antiga e no dia do acidente tinham tido uma briga em uma conveniência, na Rua Bandeirantes e em seguida o homem de 27 fugiu e quando caminhava pela Afonso Pena, próximo da Igreja Perpétuo Socorro foi surpreendido pelo outro, que estava com um facão e novamente o ameaçou.

Os envolvidos alegaram que não viram que a criança tinha sido atropelada e só ficaram sabendo depois do acidente. O delegado responsável pelo caso, Giulliano Carvalho Biacio, alterou a tipificação do crime que passou para a pessoa que estava com o facão no momento dos fatos.

A Polícia Civil vai acompanhar a evolução médica da vítima e tão logo ela seja liberada será ouvida em depoimento especial na 1ª DP, passará por exame pericial e a investigação será encerrada e o procedimento encaminhado ao Poder Judiciário.

Vítima

A criança continua internada na Santa Casa de Campo Grande. Ele foi socorrido em estado grave após ser atropelado por um ônibus, quando correu ao ver a briga da dupla citada no última quarta-feira, 3.