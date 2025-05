Dupla que roubou veículo de luxo e atravessou para o Paraguai é presa em MS

Polícia prendeu suspeitos logo após o crime / PCMS

Dois homens, de 21 e 19 anos, foram presos na quinta-feira, 29, em Ponta Porã, suspeitos de participação em um roubo violento ocorrido na noite anterior em Naviraí, no sul do estado. A ação rápida da Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Naviraí, contou com apoio da delegacia local e da Polícia Militar de Ponta Porã.

De acordo com as investigações, por volta das 19h de quarta-feira (28), três criminosos armados invadiram uma casa no Residencial Ipê, em Naviraí, e renderam uma moradora. A vítima foi amarrada, amordaçada e mantida sob ameaças durante toda a madrugada, enquanto os invasores vasculhavam o imóvel.