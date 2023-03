Durante abordagem arma carregada é encontrada no porta luvas de carro em Anastácio

Delegacia de Anastácio / Ronald Regis

Na manhã de ontem,12, um homem de 24 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo, a ocorrência aconteceu na região do Bairro Cristo Rei em Anastácio.

De acordo com a polícia militar, o veículo no qual o rapaz estava, deu pane e ele acabou entrando na contramão, durante a abordagem e revista no veículo a arma de calibre 22, carregada com dez munições foi localizada no porta luvas.

O homem disse que estava com o objeto por conta da onda de furtos que estava acontecendo na região onde ele mora, mas o autor não tinha nem porte e nem o registro do armamento.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Anastácio e lá foi arbitrada uma fiança de dois salários mínimos para que ele pudesse responder o processo em liberdade.