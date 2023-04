Durante briga por celular homem leva facada no pulmão

foto ilustrativa

Um homem de 34 anos foi esfaqueado após se envolver em uma briga. O suspeito seria amigo da vítima. O caso aconteceu no final da tarde deste sábado, 8, na cidade de Nova Alvorada do Sul.

De acordo com o site de notícias Mídiamax, consta no boletim de ocorrência, que a confusão aconteceu em um conjunto de quitinetes. Durante a agressão, a vítima foi esfaqueada e recebeu uma perfuração no pulmão.

O autor da facada foi localizado e a princípio falou que a briga teria envolvimento com drogas, mas em seguida confirmou que a confusão aconteceu devido a um aparelho celular que o suspeito supostamente emprestou e a vítima não devolveu.

O homem ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma unidade de saúde de Nova Alvorada do Sul. Devido à gravidade do ferimento, ele precisou ser levado para a capital Campo Grande, que fica a 110 km do município onde aconteceu a violência.

O canivete usado no crime foi apreendido. O suspeito acabou preso e o caso registrado como homicídio simples, na Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul.