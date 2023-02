Durante discussão no trânsito, homem atira contra carro que levava criança

Carro foi atingido por tiro / Reprodução/Campo Grande News

Discussão no trânsito terminou com tiro ontem (5), na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande. O carro atingido levava uma criança de aproximadamente três anos.

Conforme informações do Campo Grande News, a vítima relatou que saía do estacionamento de uma farmácia, quando um Fiat Cronos deu ré e colidiu com o seu carro, um Fiat Uno.

Após a batida, o motorista do Cronos começou a discutir, xingar e chutar a porta do Uno.

A vítima conseguiu sair do local e o suspeito atirou no vidro traseiro, atravessando até o para-brisa. Ninguém ficou ferido.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.