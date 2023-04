Durante lanche, mulher é agredida pelo ex-companheiro em Anastácio

Acusado foi preso / (Foto: O Pantaneiro)

Uma mulher de 36 anos foi levada para o Hospital Regional de Aquidauana após ser agredida pelo ex-companheiro, durante um lanche na região de Anastácio, na madrugada de domingo, 16.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 4h, uma equipe foi acionada após a vítima dar entrada na unidade de saúde. A mulher afirma que teve um relacionamento com o homem de 54 anos, e ambos moram em Campo Grande. De forma amigável, viajaram para Anastácio entregar o veículo da irmã.

Pouco depois, decidiram ir lanchar e tomar cerveja, quando o homem ficou revoltado, começou a bater nela com puxões de cabelo e um soco no rosto. O óculos dela foi quebrado durante as agressões.

Mulher contou que tem uma medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro.Ele foi preso, levado para Delegacia de polícia de Anastácio